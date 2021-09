Libourne Musée des Beaux-Arts Gironde, Libourne Enquête au musée : le mystère du collier volé Musée des Beaux-Arts Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Enquête au musée : le mystère du collier volé Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021 10:00, Libourne. Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts. Gratuit

18 et 19 septembre Enquête au musée : le mystère du collier volé * Mystery game au musée ! Un jeu d’enquête… Ce jeu d’enquête transmédia s’appuie sur les œuvres du musée et une plateforme numérique gratuite accessible via téléphone ou tablette. Elle permet de parcourir les collections en famille et s’inscrit dans le cadre de la Charte Môm’art « Musée joyeux » qu’a récemment signée le musée. « Le collier de la Dame de qualité, dont le protrait a été peint par l’artiste Sofonisba Anguissola au XVIe siècle, a disparu. Menez l’enquête pour le retrouver et recherchez les indices dissimulés dans les œuvres du musée ». *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

Gratuit. Entrée libre. Prévoir : une tablette ou un smartphone (non fournis pas le musée).

Musée des Beaux-Arts 42 place Abel-Surchamp, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7160920.jpg 05 57 55 33 44 https://www.libourne.fr/accueil/culturelle/musee-des-beaux-arts

Situé au deuxième étage de l’Hôtel de ville, le musée présente des collections de peintures, sculptures et arts décoratifs allant du XIVe au XXe siècle.

