Quand je serai grand : vision de l’enfance dans les collections permanentes Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021 11:00, Libourne. Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts. Gratuit

18 et 19 septembre Quand je serai grand : vision de l’enfance dans les collections permanentes * Les visites commentées aborderont le thème de l’enfance et de l’éducation à travers les tableaux du musée. Au fil de la collection permanente du musée, il sera abordé le thème de l’enfance et de l’éducation. De l’enfance de Montaigne à celle de la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, découvrez ce que les œuvres des artistes du XIVe siècle à nos jours révèlent de ces jeunes années d’insouciance. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée des Beaux-Arts 42 place Abel-Surchamp, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7160920.jpg 05 57 55 33 44 https://www.libourne.fr/accueil/culturelle/musee-des-beaux-arts

Situé au deuxième étage de l’Hôtel de ville, le musée présente des collections de peintures, sculptures et arts décoratifs allant du XIVe au XXe siècle.

