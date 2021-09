Essaim du collectif Le CRIMP Musée des beaux-arts, La Cohue, 17 septembre 2021 13:30, Vannes.

Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre

Essaim du collectif Le CRIMP

Exposition Essaim du collectif Le CRIMP

Avec Essaim, la légèreté et la fragilité du papier défient la solidité de la pierre de l’espace central du musée. L’installation allie avec subtilité art et science. Conçue spécialement pour le lieu, elle immerge le visiteur dans un univers fascinant.

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre



Musée des beaux-arts, La Cohue 15 place Saint Pierre, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan

La Cohue, terme fréquemment utilisé dans l’Ouest pour désigner la halle, date à Vannes du XIIIe siècle et appartient au duc de Bretagne.

Le passage central accueillait bouchers, boulangers, toiliers, merciers… mais devenu trop étroit, il s’étend au XIVe siècle en deux nefs supplémentaires orientées au nord et au sud, et communiquant par quatre baies en arcs brisés toujours visibles.

Au XVe siècle, la salle haute, où se tiennent les cours de justice du duc, est construite perpendiculairement aux trois nefs du rez-de-chaussée. Elle conserve ses deux grands murs pignons avec leurs baies et les bancs de pierre dans l’embrasure.

Transformé au XVIIe siècle, cet espace aux belles proportions accueille le parlement de Bretagne exilé à Vannes entre 1975 et 1690. Ces travaux nécessitent de renforcer le bâtiment au rez-de-chaussée par des piliers massifs et voûtés. C’est vers cette époque que l’ensemble du bâtiment est doté de toitures. Sous la Révolution, la salle haute sert de tribunal, puis devient le théâtre, jusqu’à la dernière guerre.

Devenue propriété de la ville en 1813, la Cohue devient musée des beaux-arts dans les années 1980.

