Atelier : «Patrimoine en mouvement !» Musée des beaux-arts et d'archéologie, 18 septembre 2021 16:30, Châlons-en-Champagne

Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, 03 26 69 38 53

Samedi 18 septembre, 16h30 Atelier : «Patrimoine en mouvement !» * Yoga en famille ! Enfants et parents, associez œuvres et postures de yoga de manière relaxante et ludique ! *

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

Gratuit. Sur inscription.

Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83849751.jpg +33 (0)3 26 69 38 53 http://musees.chalonsenchampagne.fr

Créé sous le nom de Muséum départemental, il est l’un des plus anciens de France. Réinstallé en 1861 grâce à un important legs de Charles Picot, il conserve des collections encyclopédiques extrêmement riches et diversifiées qui comptent près de 150 000 pièces. Édifiées entre 1879 et 1906 le long de la place Godart, ses salles permanentes présentent au public des collections de peintures (XVe siècle-XXe siècle), d’archéologie médiévale et de sculpture de la Renaissance, et un cabinet d’ornithologie conservé en grande partie dans son état d’origine qui présente près de 2000 oiseaux naturalisés provenant du monde entier.

