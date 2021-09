Dijon Musée des Beaux-Arts Côte-d'Or, Dijon Visite libre de l’exposition André Claudot – 1892-1982 – la couleur et le siècle Musée des Beaux-Arts Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

18 et 19 septembre Visite libre de l’exposition André Claudot – 1892-1982 – la couleur et le siècle * Pacifiste, anticlérical, anticonformiste, humaniste… André Claudot est un dessinateur et un peintre dont la vie artistique, politique et sociale est aussi riche que complexe !

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Musée des Beaux-Arts Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19786364.jpg 03 80 48 88 77 https://beaux-arts.dijon.fr/

Il constitue un témoignage essentiel sur l’art et l’histoire de la Bourgogne de la fin du Moyen-Âge à la fin du XIXème siècle. L’héritage des ducs de Bourgogne lui vaut de présenter des chefs-d’oeuvre incontestés de la fin du Moyen-Âge. Ses collections encyclopédiques, issues à la fois de la période fondatrice de la Révolution et de la curiosité des collectionneurs, invitent aux découvertes les plus variées de l’art égyptien au XXIème siècle. Elles sont représentatives de la création artistique régionale, mais aussi ouvertes au monde : cinq continents y sont représentés. Avec la rénovation du musée, le XXIème siècle s’inscrit à son tour dans le palais, par des interventions architecturales et un parcours Moyen-Âge et Renaissance totalement renouvelé, affirmant avec justesse son ouverture à la vie contemporaine.

