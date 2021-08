Valenciennes Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Nord, Valenciennes Visite : sur les pas de Carpeaux Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Visite : sur les pas de Carpeaux Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 19 septembre 2021 11:00, Valenciennes. Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 11h00, 15h00 Visite : sur les pas de Carpeaux * *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Gratuit, rdv sous la tonnelle à l’entrée du Musée

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Boulevard Watteau – 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord

03 27 22 57 20 http://www.valenciennes.fr http://www.facebook.com/MBAValenciennes

Le musée de Valenciennes appartient à cette génération de palais des Beaux-Arts édifiés sous la IIIe République conçus avec de larges espaces et des proportions monumentales mettant ici admirablement en valeur une collection prestigieuse, de l’archéologie gallo-romaine jusqu’au XXe siècle, avec comme temps forts la peinture flamande du XVIIe (Rubens, Van Dyck, Jordaens…), le charme du XVIIIe autour d’Antoine Watteau et le triomphe de la sculpture du XXe avec Jean-Baptiste Carpeaux et ses contemporains tels Lemaire et Hiolle

