Jeu de piste Arras secet code Musée des Beaux-Arts Arras

Pas-de-Calais

Jeu de piste Arras secet code Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021 10:00, Arras. Journée du patrimoine 2021 Musée des Beaux-Arts. Gratuit

18 et 19 septembre Jeu de piste Arras secet code * Une promenade à faire seul, en famille ou entre amis, en cœur de ville, sous forme de jeu de piste sur smartphone, à la découverte des hauts lieux du théâtre arrageois à travers les âges. Sur chaque site, trouvez la réponse et progressez dans le jeu !

Arras Secret code, jeu de piste piéton gratuit en centre-ville d’Arras accessible 24h/24.

Durée : 1 heure environ.

Smartphone, application QR code et connexion requis.

Jeu optimisé pour Google, réalisé à partir des collections du pôle culturel Saint-Vaast.

Entrez en scène en scannant le QR code. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Musée des Beaux-Arts 22 rue Paul Doumer – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42417194.jpg 03 21 71 26 43 http://www.arras.fr

Le Musée des Beaux-Arts est situé dans une partie de l’ancienne abbaye Saint Vaast du XVIIe siècle.

Crédits : Musée d’Arras Gratuit Musée des Beaux-Arts d’Arras

