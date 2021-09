Saint-Cloud Musée des Avelines Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Atelier enfants – Fabrique ta lanterne Musée des Avelines Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

18 et 19 septembre Atelier enfants – Fabrique ta lanterne * À partir de 5 ans

Sur le modèle de la lanterne de Démosthène, fabrique une lanterne pour illuminer ta maison ! *

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

Musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud à proximité de Paris, dans un écrin de verdure, le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, vous accueille pour une découverte des richesses de son patrimoine. Le château de Saint-Cloud, résidence princière, royale et impériale, aujourd’hui disparu, a été le théâtre des grandes pages de l’Histoire de France. Sa manufacture de porcelaine a fait de Saint-Cloud au XVIIIe siècle un haut lieu du raffinement des arts de la table. La ville de Saint-Cloud, destination de villégiature, a attiré de nombreux artistes du XIXe siècle, séduits par son emplacement privilégié, véritable « balcon sur Paris ». Le musée est situé dans une villa de caractère où le passé dialogue avec l’art contemporain.

