Visite libre du musée des Automates Musée des Automates, 18 septembre 2021 10:00, Falaise.

Journée du patrimoine 2021 Musée des Automates. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre

Visite libre du musée des Automates

http://www.automates-avenue.frouvrir en déambulant dans une rue parisienne reconstituée une collection de plus de 300 automates animés qui étaient exposés pour les fêtes de Noël entre 1920 et 1960 dans les vitrines des Grands Magasins Parisiens tels que Les Galeries Lafayette, La Samaritaine, Le Bon Marché et Le Magasins du Louvre. La visite vous plonge au cœur de l’âge d’or des automates dans un musée qui se veut immersif.

Plus de 10 scènes différentes sont proposées, chacune ayant été créées par les Ateliers Roullet-Decamps (à Paris) et préalablement imaginées par les célèbres illustrateurs Peynet, Dubout et Effel. Ils trouvaient leur inspiration dans des faits d’actualité de leur époque et y ajoutaient une touche poétique, féérique ou burlesque.

Le Musée des Automates offre aux passants un voyage dans le temps et dans l’espace pour rêver avec ces fabuleux acteurs de vitrines et revivre la féerie d’une autre époque.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE / PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

♿ Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite Parkings gratuits dans toute la ville

Musée des Automates de Falaise Boulevard de la Libération – 14700 FALAISE

Coordonnées GPS : latitude 48.895842 longitude -0.197834

Bus Nomad ligne n°35 arrivée et départ “Boulevard de la Libération”

☎️ 02 31 90 02 43

accueil@automates-avenue.fr

www.automates-avenue.fr

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Pass sanitaire valide pour les plus de 18 ans.



