Visite guidée de la collection du musée des Automates Musée des Automates Falaise

Falaise

Visite guidée de la collection du musée des Automates Musée des Automates, 18 septembre 2021 14:00, Falaise Journée du patrimoine 2021 Gratuit 02 31 90 02 43, accueil@automates-avenue.fr, https://www.automates-avenue.fr/contact/index.php

18 et 19 septembre Visite guidée de la collection du musée des Automates * http://www.automates-avenue.fr la découverte des secrets de fabrication des automates Vous découvrirez tous les secrets de fabrication des automates : les premiers jouets à remonter, les étapes de fabrication d’un automate, le fonctionnement mécanique, les dessins de célèbres illustrateurs qui ont inspirés les fabricants d’automates…

Le guide ouvrira la porte d’une des scènes animées pour montrer l’envers du décor. Durée : 30 minutes Sur réservation (15 personnes maxmum par groupe) LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE / PASS SANITAIER VALIDE OBLIGATOIRE ♿ Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite Parkings gratuits dans toute la ville Musée des Automates de Falaise

Boulevard de la Libération – 14700 FALAISE

Coordonnées GPS : latitude 48.895842 longitude -0.197834 Bus Nomad ligne n°35 arrivée et départ “Boulevard de la Libération” ☎️ 02 31 90 02 43

accueil@automates-avenue.fr

www.automates-avenue.fr *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h00

Sur réservation par courriel, par téléphone ou sur place dans la limite des places disponibles. Prévoir sa lampe torche ou la lumière de son téléphone.

Musée retraçant l’histoire des automates de vitrines de grands magasins parisiens

