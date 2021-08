Exposition temporaire “Rêve d’Automates” Musée des Automates, 17 septembre 2021 10:00, Falaise.

Journée du patrimoine 2021 Musée des Automates. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur

17 et 18 septembre

Exposition temporaire “Rêve d’Automates”

http://www.automates-avenue.fr voyage fascinant au cœur des automates, des secrets mécaniques de l’horlogerie aux fantasmes de la robotique. Un hommage à Léonard de Vinci, aux créateurs d’androïdes du XVIIIe siècle, à l’inventeur-magicien Robert Houdin et aux artisans qui continuent de prolonger l’illusion.

L’exposition se décline à travers 19 panneaux thématiques :

La fabrication de l’automate

Les origines : de l’Égypte à la Renaissance

Les horloges automates (du XVe siècle au XVIIIe siècle)

L’héritage de l’horlogerie à Blois (du XVe au XIXe siècle)

Léonard de Vinci (XVIe siècle)

Les premiers androïdes (XVIIIe siècle)

Les tableaux mécaniques (XVIIIe et XIXe siècles)

Le ravissement des oiseaux chanteurs (XVIIIe et XIXe siècles)

Le mythe du joueur d’échecs (XVIIIe et XIXe siècles)

Le fantasme de l’androïde artiste (XVIIIe et XXIe siècles)

Les automates bourgeois (XIXe siècle)

Publicités animées (XIXe et début XXe siècles)

La maison Roullet-Decamps (XIXe et XXe siècles)

Robert Houdin – les automates de spectacle (XIXe siècle)

Naissance du robot (XXe siècle)

Le robot, ami de l’homme

Homme-robot, oune troublante coexistence

Le robot menaçant

Metropolis de Fritz Lang (1927)

Un livret pédagogique sera à disposition. Munis d’un crayon, les enfants pourront s’amuser à retrouver les réponses en lisant les panneaux d’informations.

En partenariat avec la Maison de la Magie Robert-Houdin de Blois et le Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas-d’Aliermont

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE / PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

♿ Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite

Parkings gratuits dans toute la ville

Musée des Automates de Falaise

Boulevard de la Libération – 14700 FALAISE

Coordonnées GPS : latitude 48.895842 longitude -0.197834

Bus Nomad ligne n°35 arrivée et départ “Boulevard de la Libération”

☎️ 02 31 90 02 43

accueil@automates-avenue.fr

www.automates-avenue.fr

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

Musée retraçant l’histoire des automates de vitrines de grands magasins parisiens

Crédits : Licence libre Gratuit