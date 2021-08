Noyers Musée des Arts Naïfs et Populaires Noyers, Yonne Visite libre tous publics du Musée des Arts Naïfs et Populaires Musée des Arts Naïfs et Populaires Noyers Catégories d’évènement: Noyers

Vendredi 17 septembre, 11h00, 14h00 Visite libre tous publics du Musée des Arts Naïfs et Populaires * Des collections d’arts naïfs, bruts et populaires, sur 3 étages et 1500 m2 d’exposition, dans un des « 159 Plus Beaux Villages de France ». Le musée conserve son caractère éclectique : collection du fondateur De Bresse, oeuves d’Hokusai, Archéologie du château médiéval et du village, collection d’Art Naïf de l’artiste Yankel, ainsi que des toiles de son père Kikoïne représentant de l’Ecole de Paris, des boîtes de métal, des collections d’ex-voto, de l’orientalisme : une invitation au voyage ! *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre pour tous les publics.

Musée des Arts Naïfs et Populaires 25 rue de l’Église 89310 Noyers Noyers 89310 Yonne

Le musée offre aux regards son architecture remarquable du XVIIème siècle.

Un Musée fait de passion, de culture, de curiosité et de surprise. Entre les voyages des uns et les coups de cœur des autres, il a su préserver “l’univers” de ses bienfaiteurs et mettre en valeur ses collections. Qu’elles soient de fer, de toile ou de terre, elles sont en harmonie avec l’esprit du Musée.

