Salles-la-Source Musée des arts et métiers traditionnels Aveyron, Salles-la-Source Ateliers familles Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

Salles-la-Source

Ateliers familles Musée des arts et métiers traditionnels, 18 septembre 2021 14:00, Salles-la-Source. Journée du patrimoine 2021 Musée des arts et métiers traditionnels. Gratuit

18 et 19 septembre Ateliers familles * – fabrication d’un tunnel de chemin de fer en papier – découpage, pliage et collage seront au rendez-vous (à partir de 5 ans)

– jeux en bois autour du pain proposés par Virginie Caumes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Pass sanitaire obligatoire

Musée des arts et métiers traditionnels rue de la Cascade, 12330 Salles-la-Source Salles-la-Source 12330 Aveyron

05 65 67 28 96 http://www.aveyron.fr

Organisé en 4 sections, le musée présente les arts et métiers traditionnels du Rouergue :

– Les machines d’autrefois (moulin à blé, à huile, martinets pour battre le cuivre, moulins scieurs, pressoirs à huile, à vendanges ou à fromage).

– L’homme et le monde minéral : l’eau, le feu, les matériaux de construction et de couverture, la terre cuite, le fer, le cuivre, les autres métaux…

– L’homme et le monde végétal : le travail de la terre, les céréales, le chanvre, la châtaigne, la vigne, la vannerie, le bucheron, le sabotier, le charron, le menuisier, le charpentier, le chaisier…

– L’homme et le monde animal : la chasse, la pêche, la maréchalerie, les chevaux, les bovins (jougs, attelages, transhumance et vie des burons de l’Aubrac), les ovins (cabane de berger, laine, industrie fromagère de Roquefort), les activités du cuir (tannerie, bourrellerie…), les porcs, les volailles, les abeilles… Le musée présente 2 expositions complémentaires : la reconstitution d’une cave à vin traditionnelle et la reconstitution d’une filature de laine du XIXe siècle.

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Salles-la-Source Autres Lieu Musée des arts et métiers traditionnels Adresse rue de la Cascade, 12330 Salles-la-Source Ville Salles-la-Source Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source