18 et 19 septembre Visite du Musée des ailes anciennes * Le public pourra découvrir les avions Mirage F1 Marcel Dassault, Fouga Magister en cours de restauration et Mystère IV, des moteurs à réaction, ainsi que divers matériels aéronautiques. Seront également présents un simulateur de vol en fonctionnement et un autre en cours de réalisation. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Musée des ailes anciennes 92 Route de Morzy Excenevex 74140 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35188408.jpg http://www.ailesahs.com

Les ailes anciennes de Haute-Savoie, association qui oeuvre depuis 1992 à la sauvegarde du patrimoine aéronautique français, ouvriront leurs portes au quartier La Fattaz à Excenevex, lors des Journées européennes du patrimoine. Le public pourra découvrir les avions Mirage F1 Marcel Dassault, Fouga Magister en cours de restauration et Mystere IV, des moteurs à réaction, ainsi que divers matériels aéronautiques. Seront également présents un simulateur de vol en fonctionnement et un autre en cours de réalisation.

Crédits : ®Musée des ailes anciennes

Détails Catégories d’évènement: Excenevex, Haute-Savoie Autres Lieu Musée des ailes anciennes Adresse 92 Route de Morzy Ville Excenevex Age maximum 99 lieuville Musée des ailes anciennes Excenevex