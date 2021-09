Démonstration d’origami Musée départemental Stéphane Mallarmé, 19 septembre 2021 16:00, Vulaines-sur-Seine.

Journée du patrimoine 2021 Musée départemental Stéphane Mallarmé. Gratuit 01 64 23 73 27, mallarme@departement77.fr

Dimanche 19 septembre, 16h00

Après les cérémonies du thé, Junko Murakami fera quelques démonstrations d’origami, l’art japonais ancestral du pliage du papier, sur demande.

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Entrée libre



Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88853902.jpg 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr

De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s’assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. L’on peut s’y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps.

Gratuit