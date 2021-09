Visite libre de l’exposition temporaire « Mallarmé invite… Yamamoto » Musée départemental Stéphane Mallarmé, 18 septembre 2021 10:00, Vulaines-sur-Seine.

Journée du patrimoine 2021 Musée départemental Stéphane Mallarmé. Gratuit 01 64 23 73 27, mallarme@departement77.fr

18 et 19 septembre

Visite libre de l’exposition temporaire « Mallarmé invite… Yamamoto »

Depuis le 4 juin, le musée Mallarmé a l’immense honneur d’accueillir l’artiste photographe japonais Yamamoto Masao.

Né au Japon en 1957, Yamamoto construit depuis bientôt quarante ans une œuvre photographique singulière, unique et très personnelle, déclinée au fil du temps en plusieurs séries : « A box of Ku », « Nakazora », « Kawa », « Shizuka » et, plus récemment, « Bonsaï ». Ses photographies, visibles dans le monde entier, ont toutes pour point commun une attention particulière portée à la nature et à la poésie des petites sensations du quotidien. En cela, elles sont proches de la tradition littéraire du haïku et ont donc toute leur place au musée Mallarmé.

Yamamoto écrivait en 2015 dans la préface de sa monographie Small Things in Silence : « Quand je regarde en arrière, je me rends compte que le seul motif cohérent de mon travail est mon obsession pour les petites choses. Je ressens de la joie quand je découvre des choses apparemment insignifiantes et que l’on néglige facilement. Je m’intéresse à de petites sensations d’incertitude et de maladresse… Je préfère murmurer mes messages à voix douce plutôt que de les proclamer. Mes messages sont peut-être si doux qu’ils paraissent des illusions. »

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles.



Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne

01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr

De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s’assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. L’on peut s’y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps.

