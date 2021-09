Atelier d’écriture de haïku avec Corinne Atlan Musée départemental Stéphane Mallarmé, 18 septembre 2021 14:30, Vulaines-sur-Seine.

Samedi 18 septembre, 14h30

Atelier d’écriture de haïku avec Corinne Atlan

Corinne Atlan, grande traductrice du japonais, vous invite à un moment de partage et de création poétique. Après une promenade dans le jardin du musée, elle vous initiera à l’art du haïku, poème court japonais qui célèbre la nature, le cycle des saisons et l’instant présent.

sur la pointe d’une herbe

devant l’infini du ciel

une fourmi

Hōsai Ozaki

Informations pratiques

Durée : environ 2h.

Tarif : gratuit.

Réservation obligatoire (places limitées).

En raison du contexte d’incertitude dû à la crise sanitaire, la programmation est susceptible d’être modifiée ou annulée. En cas de doute, contactez-nous au 01 64 23 73 27 avant votre visite.

Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88853902.jpg 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr

De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la table des « Mardis littéraires », autour de laquelle s’assirent des artistes célèbres, et aussi sa bibliothèque et les œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas… Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire la toilette des fleurs avant la sienne » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. L’on peut s’y poser avec un livre, et en rapporter, en septembre, des pommes. Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps.

