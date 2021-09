Le Cateau-Cambrésis Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis, Nord ATELIER proposé autour de l’exposition “A la dérobée” et de la collection Matisse Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis Catégories d’évènement: Le Cateau-Cambrésis

ATELIER proposé autour de l'exposition "A la dérobée" et de la collection Matisse Musée départemental Matisse, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre ATELIER proposé autour de l’exposition “A la dérobée” et de la collection Matisse * En 1920, Matisse réalise les costumes du ballet Le Chant du rossignol, adaptation d’Igor Stravinski pour les Ballets russes de Serge Diaghilev. Par la simplicité du décor, son Manteau pour le ballet s’apparente aux six chasubles que réalisera l’artiste pour la Chapelle de Vence peu après 1950, soit une trentaine d’années plus tard, et dont le musée possède trois maquettes en gouaches découpées. Cet automne, nous exposons vingt robes réalisées par Dorothée Ossart, jeune artiste explicitement inspirée par Matisse. En résonnance avec l’ensemble de ces œuvres, les participants aux ateliers seront invités à réaliser une maquette de vêtement d’inspiration Matissienne. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 14h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Sur réservation

Musée départemental Matisse Palais Fénelon, place Richez – 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord

03 59 73 38 06 http://museematisse.lenord.fr

Le musée Matisse, crée en 1952 par Matisse lui-même, présente les œuvres du peintre, la collection Herbin, et la donation Tériade avec des œuvres de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro et Chagall.

