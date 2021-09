Le Cateau-Cambrésis Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis, Nord INAUGURATION DE L’EXPOSITION « Á la dérobée » de Dorothée Ossart Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis Catégories d’évènement: Le Cateau-Cambrésis

Samedi 18 septembre, 16h00 INAUGURATION DE L’EXPOSITION « Á la dérobée » de Dorothée Ossart * Issu d’une famille de tisserands, né sur les terres de confection du textile de luxe destiné à la haute couture parisienne et aux tissus d’ameublement des riches logements du XIX ° siècle, le peintre Henri Matisse n’aura de cesse de puiser dans le décoratif, la couleur et la structure issus de ce répertoire ornemental. Collectionneur de robes, de manteaux, d’étoffes dont il pare ses modèles pour les représenter dans ses scènes d’intérieurs, qu’il exploite pour accessoiriser ses décors de natures mortes, réaliser les chasubles de la Chapelle de Vence, le textile fut pour l’artiste une source d’inspiration inépuisable. Le musée propose dans l’espace du carrefour de ses collections une interprétation contemporaine de l’œuvre d’Henri Matisse à travers le textile. Une collection de robes réalisées par Dorothée Ossart, créatrice et artiste issue du territoire natal d’Henri Matisse. *

Musée départemental Matisse Palais Fénelon, place Richez – 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord

03 59 73 38 06 http://museematisse.lenord.fr

Le musée Matisse, crée en 1952 par Matisse lui-même, présente les œuvres du peintre, la collection Herbin, et la donation Tériade avec des œuvres de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro et Chagall.

