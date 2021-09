Le Cateau-Cambrésis Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis, Nord CONFÉRENCE « La pastorale, du tableau au roman » Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis Catégories d’évènement: Le Cateau-Cambrésis

Samedi 18 septembre, 14h30

Samedi 18 septembre, 14h30 CONFÉRENCE « La pastorale, du tableau au roman » * Romain ARAZM, auteur du livre « La pastorale retrouvée », publié aux éditions Les presses Littéraires en 2020, interviendra au musée afin de nous présenter son polar pictural mêlant philosophie, littérature et art. Ce roman s’appuie sur une intrigue policière réelle : le vol, en 2010, de cinq tableaux au Musée d’Art moderne de la ville de Paris, qui a choqué le monde de l’art. Aujourd’hui encore, personne ne sait ce que sont devenues ces toiles… Historien de l’art, essayiste et commissaire d’exposition, Romain Arazm publie avec cet ouvrage son premier roman. A la confluence de la littérature, de la philosophie et des arts, ce jeune auteur porte sur le monde un regard émerveillé.

Sa conférence sera suivie d'une dédicace à la boutique du musée.

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

Sur réservation

Musée départemental Matisse Palais Fénelon, place Richez – 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord

03 59 73 38 06 http://museematisse.lenord.fr

Le musée Matisse, crée en 1952 par Matisse lui-même, présente les œuvres du peintre, la collection Herbin, et la donation Tériade avec des œuvres de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro et Chagall.

© Musée départemental Matisse, E.M.

