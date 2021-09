Le Cateau-Cambrésis Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis, Nord INITIATION AU YOG’ART Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis Catégories d’évènement: Le Cateau-Cambrésis

Samedi 18 septembre, 11h00 INITIATION AU YOG’ART * Le musée Matisse vous propose une séance d’une heure de Yoga animée par Adélaïde de YOGYAM Balance au milieu des œuvres, suivie de 30’ de découverte d’une œuvre choisie par une médiatrice du musée. Le Yog’art permet de se connecter à soi-même par la pratique du yoga qui procure une profonde détente suivie de l’observation et l’écoute des commentaires autour d’une œuvre du musée. Une manière différente de regarder l’art dans un état de profonde détente et d’éveil… Un moment de partage et de détente en famille ou entre ami-e-s. *

Musée départemental Matisse Palais Fénelon, place Richez – 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord

03 59 73 38 06 http://museematisse.lenord.fr

Le musée Matisse, crée en 1952 par Matisse lui-même, présente les œuvres du peintre, la collection Herbin, et la donation Tériade avec des œuvres de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro et Chagall.

