visites libres et guidées du musée Musée départemental Edgard Clerc, 18 septembre 2021 09:00, Le Moule Journée du patrimoine 2021 Musée départemental Edgard Clerc. Gratuit|Sur inscription 05 90 23 57 57

18 et 19 septembre visites libres et guidées du musée * Visite libre du musée et de son jardin de 9h à 16h45, visite guidée des collections à 10h *

samedi 18 septembre – 09h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 16h30

Musée départemental Edgard Clerc 440 route de la Rosette, 97160 Le Moule Le Moule 97160 Guadeloupe

Musée créé en 1984, établissement public placé sous le contrôle de la Direction des musées de France. Exposition permanente d’archéologie, exposition temporaire d’art, auditorium et bibliothèque. Lieu de connaissance et d’échanges, le musée départemental Edgar Clerc est consacré à l’archéologie précolombienne. Dans une première partie, l’exposition permet au public de redécouvrir les travaux d’Edgar Clerc sur les sites de Grande-Terre tels que Morel, et les découvertes exceptionnelles qu’il y a mises au jour. L’exposition montre comment ses travaux pionniers ont permis de redéfinir la chronologie amérindienne en Guadeloupe et d’aborder certains aspects de la vie quotidienne des Amérindiens durant les premières périodes précolombiennes (200 av. J.C. – 800 ap. J.C.), en particulier la poterie, les parures et les trois-pointes. Dans une deuxième partie, l’exposition présente pour la première fois au public les recherches de l’université de Leiden sur des sites majeurs de Grande-Terre, comme celui d’Anse-à-la-Gourde. Plus tardifs (600 à 1500 ap. J.C.), ces sites complètent notre vision chronologique par rapport à Edgar Clerc et ont surtout apporté des données totalement novatrices sur l’habitat ou les coutumes funéraires amérindiennes.

Un parcours pédagogique sur les plantes amérindiennes a été aménagé dans le parc du musée. Le jardin amérindien de plantes médicinales, en accès libre, peut être visité avec un jardinier-guide le matin.

Doté d’un service des publics, le musée reçoit les groupes scolaires et les CLSH tout au long de l’année. Les enfants peuvent participer à différents ateliers pédagogiques (adornos, poterie, pétroglyphe…), disponibles suivant le nombre d’enfants et le temps prévu sur place.

