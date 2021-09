Labastide-Rouairoux Musée départemental du textile Labastide-Rouairoux, Tarn Démonstration culinaire autour de la couleur rouge Musée départemental du textile Labastide-Rouairoux Catégories d’évènement: Labastide-Rouairoux

Dimanche 19 septembre, 11h00 Démonstration culinaire autour de la couleur rouge * Sylvie Campech, Les causeries culinaires, nous propose une démonstration autour de la couleur rouge que l’on retrouve sous différentes formes en cuisine : aliments, épices…

Cette démonstration fait le lien avec l’exposition temporaire en cours. Elle immerge le visiteur dans le siècle d’or de l’industrie textile en pénétrant dans les maisons des industriels de la vallée pour découvrir l’art et les bonnes manières de recevoir à cette époque. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Pass sanitaire obligatoire

Musée départemental du textile Rue de la Rive, 81270 Labastide-Rouairoux Labastide-Rouairoux 81270 Tarn

Installé dans une ancienne manufacture du XIXe siècle, au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, le musée départemental du textile témoigne de la richesse d’un savoir-faire et d’un patrimoine industriel. De la matière première à l’ennoblissement des tissus, le visiteur suit au cours de la visite guidée le parcours d’une fibre textile et peut admirer le produit fini dont des pièces de haute-couture. Les textiles “performants”, que les entreprises encore en activité dans cette vallée industrielle commercialisent, sont également présentés.

