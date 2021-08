Champlitte Musée départemental des arts et traditions populaires Champlitte, Haute-Saône Concert – Pas que les oiseaux Musée départemental des arts et traditions populaires Champlitte Catégories d’évènement: Champlitte

Haute-Saône

Concert – Pas que les oiseaux Musée départemental des arts et traditions populaires, 17 septembre 2021 20:00, Champlitte. Journée du patrimoine 2021 Musée départemental des arts et traditions populaires. Gratuit Handicap moteur 03.84.95.76.50, musee-champlitte@haute-saone.fr

Vendredi 17 septembre, 20h00 Concert – Pas que les oiseaux * « 1833-1860, un village en Haute-Saône, Champlitte, se vide de ses habitants. Où sont-ils passés ? Où sont-ils partis ? »

Pas de doute, c’est bien de notre histoire dont il est question dans cette pièce produite par l’Ensemble Justiniana qui rend hommage une nouvelle fois à cette épopée mexicaine. Chantée par Victoria Delarozière, mise en musique par Etienne Roche, l’accompagnement est réalisé par des musiciens mexicains. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h00

Inscription obligatoire au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr

Musée départemental des arts et traditions populaires 7 rue de l’Eglise 70600 Champlitte Champlitte 70600 Haute-Saône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95174910.jpg 03 84 95 76 50 http://musees.haute-saone.fr/ https://twitter.com/MuseesHteSaone Crédits : Musées départementaux de la Haute-Saône – Marc Paygnard Gratuit

