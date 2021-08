Neuvic Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Corrèze, Neuvic Découverte du musée départemental de la Résistance Henri Queuille à Neuvic Musée départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic Catégories d’évènement: Corrèze

– Visite libre des espaces d’exposition consacrés au parcours du plus illustre des Corréziens Henri Queuille et à l’histoire de la Résistance en Haute-Corrèze

– Visite libre de l’exposition temporaire Henri Queuille, un engagement au service de la France, 3e et dernier volet de la rétrospective-hommage à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition

– Diffusion de films sur Henri Queuille et sur la Résistance

– Accès libre au jardin du musée Samedi 18 et dimanche 19, 15h-16h

Présentation des collections du musée avec un focus particulier sur le rôle d’H. Queuille dans la création de la SNCF et les actions de sabotages, notamment ferroviaires, dans la Résistance

Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 21, rue du Commerce 19160 Neuvic Neuvic 19160 Corrèze

05 19 07 84 50 http://musee-henriqueuille.fr

Musée à double vocation : faire découvrir la vie et l’action politique du Président Henri Queuille ainsi que l’histoire de la Résistance en Haute-Corrèze.

Chaque année, une exposition temporaire complète l’offre culturelle, de même qu’un auditorium.

Le public peut accéder librement au jardin du musée.

