Visite du musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors Musée départemental de la Résistance du Vercors, 18 septembre 2021 10:00, Vassieux-en-Vercors.

Journée du patrimoine 2021 Musée départemental de la Résistance du Vercors. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre

Visite du musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors

VASSIEUX-EN-VERCORS

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE DU VERCORS

Au cœur du village de Vassieux, le musée retrace l’histoire du Vercors Résistant, du maquis aux combats de 1944 et l’après-guerre avec la reconstruction, les commémorations… En s’appuyant sur une riche collection d’objets rassemblés par un ancien maquisard et mis en valeur aujourd’hui à travers un parcours de visite vivant.

ANIMATIONS

Samedi et dimanche 10 h-12 h et 14 h-18 h

– Visite libre du parcours du musée et de l’exposition**_ Routes en guerre !_**

Au cœur de cette exposition, un documentaire et une quête mémorielle qui conduisent à interroger la place des routes vertigineuses du Vercors durant la Résistance et plus largement les mobilités en temps de guerre.

Samedi et dimanche 11 h et 16 h 30**

– Visite guidée Les coulisses du musée

Visite exceptionnelle des réserves pour découvrir les collections non exposées, des objets insolites et évoquer le travail autour de la conservation et de la restauration des collections. Jauge limitée et réservation vivement conseillée.

Samedi et dimanche 14h

– Visite guidée Hors les murs

Visite du village de Vassieux pour découvrir les traces de son histoire, objets et photos à l’appui.

Samedi et dimanche 15h

– Projection du film Au cœur de l’orage (durée 1h20)

Film majeur de 1948 sur le Vercors-Résistant réalisé par J.-P. Le Chanois à partir d’images filmées au maquis et de reconstitutions.

Renseignements :

Musée départemental de la Résistance du Vercors

40 rue Fourna

Le village – 26420 Vassieux-en-Vercors

Tél 04 75 48 28 46 – ladrome.fr

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Réservation conseillée (jauge limitée). Pass sanitaire exigé.



Musée départemental de la Résistance du Vercors 40, rue du Fourna, 26420 Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 26420 Pot-Graillon Drôme

04 75 48 28 46 http://ladrome.fr http://www.facebook.com/Musee.Resistance.Vercors.Vassieux

Le Vercors est célèbre pour avoir accueilli durant la Seconde Guerre mondiale de nombreux résistants, pour être ainsi devenu l’un des plus importants maquis de France et pour avoir connu un dénouement tragique durant l’été 1944. Dévasté par de violents combats, le Vercors est devenu, après guerre, un haut lieu de la mémoire nationale.

Le musée départemental de la Résistance du Vercors retrace cette histoire ; il se trouve au cœur de ce massif célèbre, à Vassieux-en-Vercors, village Compagnon de la Libération. Créé en 1973 par un ancien maquisard, Joseph La Picirella, le musée a été repris par le Département de la Drôme en 1999. Il a été entièrement rénové en 2010.

© Musée départemental de la Résistance du Vercors