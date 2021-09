Initiation à la linogravure Musée départemental de la céramique, 18 septembre 2021 14:20, Lezoux.

Journée du patrimoine 2021 Musée départemental de la céramique. Gratuit|Sur inscription https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/agenda.html, 0473734242

18 et 19 septembre

Initiation à la linogravure

*

Avec la participation exceptionnelle du centre culturel du Bief -Ambert), le musée de la Céramique à Lezoux vous propose de découvrir le monde de l’estampe au travers d’ateliers qui vous permettront d’expérimenter différentes techniques : linogravure, gravure sur tetra pack, gravure sur bois, sérigraphie…

*

samedi 18 septembre – 14h20 à 15h50

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 17h40 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h20 à 15h50

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 17h40 à 19h00

*

Atelier limité à 8 participants, tout public à partir de 10 ans



Musée départemental de la céramique 39, rue de la République, 63190 Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Lezoux 63190 Puy-de-Dôme

04 73 73 42 42 http://www.puydedome.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-d%C3%A9partemental-de-la-C%C3%A9ramique-%C3%A0-Lezoux/265702306953058

Lezoux fut l’un des plus grands centres de production de céramiques de l’Empire romain. Sur des dizaines d’hectares, les potiers façonnèrent plusieurs centaines de millions de vases. Parmi ces productions, la plus importante et la plus notable est celle de la céramique sigillée. Il s’agit d’une vaisselle de couleur rouge brillante, au répertoire de formes assez vaste (assiettes, gobelets, coupes…). Cette céramique a été fabriquée durant les cinq premiers siècles de notre ère, avec des techniques, des styles ou des formes qui ont évolué au fil du temps. Commercialisée en masse et fabriquée en série, cette vaisselle témoigne surtout de la diffusion de la romanité à travers toute l’Europe. Explorer, observer, jouer, expérimenter, toucher, sentir : grâce à un parcours jeune public et à des adaptations tactiles, l’exposition permanente est accessible aux plus petits ainsi qu’aux personnes présentant un handicap sensoriel ou physique.

Crédits : Musée départemental de la Céramique Gratuit|Sur inscription