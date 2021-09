Cassel Musée départemental de Flandre Cassel, Nord “Espiègles ?” Spectacle de conte Musée départemental de Flandre Cassel Catégories d’évènement: Cassel

Samedi 18 septembre, 15h30, 17h00 “Espiègles ?” Spectacle de conte * La récente donation Eekman a permis d’enrichir la collection du musée de Flandre de 20 gravures destinées à illustrer les fameuses aventures de Til l’Espiègle raconté par Charles de Coster. Monique Michel renoue ainsi avec la tradition orale qui a conféré toute sa puissance à ce héros populaire. En nous faisant goûter à la truculence de ce drôle de filou, la conteuse nous invite à résister à toute forme d’oppression, tout comme Tijl l’Espiègle. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

Entrée gratuite sur inscription

Musée départemental de Flandre 26 Grand Place – 59670 Cassel Cassel 59670 Nord

Unique en Europe, le musée invite à un voyage passionnant au cœur de la Flandre mystérieuse. Il vous est proposé une découverte d’œuvres exceptionnelles de grands maîtres flamands, des créations contemporaines d’artistes internationaux et des objets insolites afin d’appréhender toute la diversité, la subtilité et l’audace de la culture flamande. Le visiteur aura l’occasion de découvrir l’Hôtel de la Noble-Cour, un magnifique édifice du XVIe siècle entièrement rénové. Le jardin invitera également le visiteur à s’immerger dans le paysage flamand.

