Pour la première fois en Bretagne, l’exposition du Musée départemental breton présente l’œuvre d’un des plus illustres créateurs européens de l’Art nouveau, Alphonse Mucha (1860-1939). Peintures, dessins, affiches, photographies, costumes, sculptures et objets d’art décoratif, cette rétrospective, organisée en coopération avec la Fondation Mucha de Prague, présente une centaine d’oeuvres et de documents exceptionnellement prêtés par le “Mucha Trust Collection”.

Né en Moravie, Mucha gagna Paris pour y poursuivre sa formation artistique et se lia d’amitié avec Paul Gauguin. Il ne tarda pas à se faire une grande réputation comme affichiste, spécialement à travers ses nombreuses créations pour les pièces jouées par Sarah Bernhardt. Sa carrière lancée, les commandes affluèrent : Mucha créa alors quantité d’affiches publicitaires et de panneaux décoratifs, célébrant la beauté féminine dans un style immédiatement reconnaissable qui lui vaut encore une très grande célébrité des États-Unis au Japon.

L’exposition, qui rassemble ses œuvres les plus renommées, rappellera aussi son dévouement à la cause de l’indépendance des peuples et de leur réconciliation. Elle révèlera enfin sa découverte de la Bretagne, à travers des dessins encore inédits.

Propriété du Département, le musée est installé dans l’ancien Palais des Evêques de Quimper construit du XVIème siècle au XIXème siècle. Il comprend, selon un plan en équerre, deux ailes encadrant la magnifique tour d’escalier, au riche décor Renaissance, élevée en 1507 par l’Evêque Claude de Rohan. Entre celle-ci et la cathédrale, l’aile longeant la rue du Roi Gradlon (1647), est percée d’un porche par lequel s’effectue l’entrée dans la cour du musée. L’aile bordant l’Odet, élevée au XVIIIème siècle (1776) a été remaniée en 1860. Cloître dans le goût néo-gothique. Cloître néo-gothique (vers 1850).

