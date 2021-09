Caudry Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry, Nord spectacle Fil à Fil par les Nouveaux ballets du Nord Pas-de-Calais Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry Catégories d’évènement: Caudry

spectacle Fil à Fil par les Nouveaux ballets du Nord Pas-de-Calais Musée Dentelles et Broderies de Caudry, 19 septembre 2021 14:30, Caudry

Dimanche 19 septembre, 14h30 spectacle Fil à Fil par les Nouveaux ballets du Nord Pas-de-Calais * « Fil à fil » est un spectacle jeune et tout public qui à travers des représentations textiles en dentelle de papier embarque le petit spectateur dans les rêves de petit Jean. Il nous invite à plonger dans ses tracas d’enfants à travers un théâtre d’images entre le kamishibaï japonais et le traditionnel théâtre de papier conçu par l’artiste-plasticienne Simone Découpe. Un monde métaphorique s’ouvre alors aux tous-petits et aux adultes et met des mots et des images sur des événements du quotidien pas toujours évident à nommer. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h00

Musée Dentelles et Broderies de Caudry Place des Mantilles – 59540 Caudry Caudry 59540 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43194280.jpg 03 27 76 29 77 http://musee-dentelle.caudry.fr Crédits : Musée des dentelles et broderies de Caudry Gratuit|Sur inscription Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

Détails Heure : 14:30 - 15:00