conférence d'Isabelle Lefebvre, conférencière "S'immerger dans le paysage" Musée Dentelles et Broderies de Caudry, 19 septembre 2021 15:30, Caudry

Dimanche 19 septembre, 15h30 conférence d’Isabelle Lefebvre, conférencière “S’immerger dans le paysage” * C’est le vivre, l’éprouver physiquement… C’ est ce qu’un Cézanne, un Van Gogh exprime avec force et sensibilité. Peindre la nature, c’est y mettre un peu de soi.

Longtemps considéré comme un art mineur, le paysage a repris une importance qui est vivace encore aujourd’hui dans l’art moderne et contemporain….

Sillonner les paysages de la peinture flamande et hollandaise au XVIIème siècle, les interventions directes sur le terrain confié aux artistes du land art jusqu’à l’île Derborence du Parc Matisse près d’Euralille. *

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

Places limitées

Musée Dentelles et Broderies de Caudry Place des Mantilles – 59540 Caudry Caudry 59540 Nord

