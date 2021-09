Caudry Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry, Nord Visite guidée de l’exposition temporaire Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry Catégories d’évènement: Caudry

Nord

Visite guidée de l’exposition temporaire Musée Dentelles et Broderies de Caudry, 18 septembre 2021 16:30, Caudry. Journée du patrimoine 2021 Musée Dentelles et Broderies de Caudry. Gratuit|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 16h30 Visite guidée de l’exposition temporaire * En compagnie d’une médiatrice culturelle, venez découvrir notre exposition temporaire Dessiner la transparence – Lumière sur l’oeuvre de Jean-Claude Pluchart. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

*

Gratuit

Musée Dentelles et Broderies de Caudry Place des Mantilles – 59540 Caudry Caudry 59540 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43194280.jpg 03 27 76 29 77 http://musee-dentelle.caudry.fr Crédits : Pascal Auvé Gratuit|Sur inscription Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Caudry, Nord Autres Lieu Musée Dentelles et Broderies de Caudry Adresse Place des Mantilles - 59540 Caudry Ville Caudry Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry