Caudry Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry, Nord Démonstration du savoir-faire de Florence Dubus Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry Catégories d’évènement: Caudry

Nord

Démonstration du savoir-faire de Florence Dubus Musée Dentelles et Broderies de Caudry, 18 septembre 2021 15:30, Caudry. Journée du patrimoine 2021 Musée Dentelles et Broderies de Caudry. Gratuit|Sur inscription publics@musee-dentelle.cauudry.fr, 03.27.76.29.77

Samedi 18 septembre, 15h30, 16h30 Démonstration du savoir-faire de Florence Dubus * En partant de ses œuvres exposées au Musée, l’artiste vous propose un voyage au coeur de la création et de la technique de la gravure en relief et du monotype. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

*

Musée Dentelles et Broderies de Caudry Place des Mantilles – 59540 Caudry Caudry 59540 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43194280.jpg 03 27 76 29 77 http://musee-dentelle.caudry.fr Crédits : Pascal Auvé Gratuit|Sur inscription Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

Détails Heure : 15:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Caudry, Nord Autres Lieu Musée Dentelles et Broderies de Caudry Adresse Place des Mantilles - 59540 Caudry Ville Caudry Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry