Visite libre du musée de Vire Normandie Musée de Vire Normandie, 18 septembre 2021 10:00, Vire Normandie.

Journée du patrimoine 2021 Musée de Vire Normandie. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite libre du musée de Vire Normandie

Niché dans un hôtel-Dieu du 18e siècle, le musée de Vire Normandie ouvre ses portes après 3 ans de rénovation !

Explorez l’histoire de Vire Normandie et partez sur les traces des hommes et des femmes qui ont transformé la ville et son Bocage dans des espaces immersifs.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre dans la mesure du nombre de visiteurs imposé par la jauge recommandée.



Musée de Vire Normandie Square du Chanoine-Jean-Héroult, 14500 Vire Normandie Vire Normandie 14500 Vire Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76230349.jpg 02 31 66 66 50 https://www.facebook.com/MuseedeVire

Suite à trois ans de travaux pour une rénovation complète, le musée niché dans un ancien hôtel-Dieu rouvre ses portes au public le 30 juin 2021.

Venez découvrir ce lieu emblématique et sa nouvelle scénographie.

Explorez l’histoire de Vire Normandie et partez sur les traces des hommes et des femmes qui ont transformé la ville et son bocage !

Crédits : © Musée de Vire Normandie Gratuit Musée de Vire Normandie