Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite flash – Volte-face, l’art du portrait * L’étage du musée des Beaux-Arts du Mans est consacré au XIXe siècle et à ses nombreux portraits. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Gratuit, sans inscription

Musée de tessé 2, avenue de Paderborn, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 43 47 38 51 http://www.lemans.fr

PROPRIÉTÉ : Commune INTÉRÊT : Le musée se trouve dans un ancien évêché construit en 1872-1878 dans un style néo-classique.

Crédits : René Théodore BERTHON (1776 – 1859) – Portrait du docteur Eugène Desportes et Portrait de Madame Desportes – Huile sur toile, vers 1805/1810 Don Desportes © Ville du Mans Gratuit

