Dimanche 19 septembre, 14h00 Atelier en famille – Abstraction géométrique et lyrique * Un atelier original pour s’approprier les collections au travers d’une production artistique. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

Gratuit, sur inscription le jour même

Musée de tessé 2, avenue de Paderborn, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 43 47 38 51 http://www.lemans.fr

PROPRIÉTÉ : Commune INTÉRÊT : Le musée se trouve dans un ancien évêché construit en 1872-1878 dans un style néo-classique.

Crédits : © Ville du Mans Gratuit

