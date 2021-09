Menton Musée de Préhistoire Régionale de Menton Alpes-Maritimes, Menton Visites commentées des expositions du Musée de Préhistoire régionale de Menton Musée de Préhistoire Régionale de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visites commentées des expositions du Musée de Préhistoire régionale de Menton Musée de Préhistoire Régionale de Menton, 18 septembre 2021 10:00, Menton Journée du patrimoine 2021 Musée de Préhistoire Régionale de Menton. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Visites commentées des expositions du Musée de Préhistoire régionale de Menton * Visites commentées de l’exposition temporaire “Le règne animal et nous” et des expositions consacrées à l’Antiquité et l’archéologie sous-marine.

Une animation spécifique sera proposée aux personnes malvoyantes et non- voyantes.

Des plongeurs de l’association “Anao, l’aventure sous-marine” présenteront leurs découvertes dans l’exposition “Trésors d’épaves”. Illustration : Vase zoomorphe de l’âge du Bronze ancien (Chypre, collection Dozon-Colpi, Musée de Préhistoire régionale de Menton) Renseignements : 04 89 81 52 12 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre et gratuite

Musée de Préhistoire Régionale de Menton Rue Lorédan Larchey 06500 Menton Menton 06500 Alpes-Maritimes

Le premier musée municipal de Menton a été créé en 1878, dans un local de la Mairie de l’époque, à l’instigation de Stanislas Bonfils, naturaliste et archéologue mentonnais. Le Musée de Préhistoire Régionale occupe depuis 1988 le bâtiment construit spécialement (et ouvert en 1909) pour le musée municipal. Son appellation est due à l’exposition conçue par Henry de Lumley. Depuis 2006 se tient également au musée une exposition sur l’Antiquité régionale “Via Julia Augusta”. L’ethnographie régionale est quant à elle représentée avec une exposition ouverte en 2011.

