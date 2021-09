Tourrette-Levens musée de Préhistoire de Tourrette-Levens Alpes-Maritimes, Tourrette-Levens “Viens jouer au petit archéologue” musée de Préhistoire de Tourrette-Levens Tourrette-Levens Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Tourrette-Levens

“Viens jouer au petit archéologue” musée de Préhistoire de Tourrette-Levens, 19 septembre 2021 14:00, Tourrette-Levens. Journée du patrimoine 2021 musée de Préhistoire de Tourrette-Levens. Gratuit 04 97 20 54 60

Dimanche 19 septembre, 14h00 “Viens jouer au petit archéologue” * Venez découvrir la préhistoire en famille, le Dimanche 19 Septembre 2021 (de 14h à 18h) !

Le musée de préhistoire propose dans un cadre agréable, un atelier de fouilles archéologiques pour les enfants à partir de 3 ans.

Comme de vrais archéologues, ils rechercheront des objets archéologiques (os, dents, pierres taillées, …) dans des carrés de fouilles installés dans la cour du musée. Un petit diplôme sera remis à chaque enfant.

Un carré de fouilles par famille et par heure. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Inscription obligatoire

musée de Préhistoire de Tourrette-Levens 171 montée du Château 06690 Tourrette-Levens Tourrette-Levens 06690 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98022021.jpg +33 (0)4 97 20 54 60 http://sepp-prehistoire.com/ https://www.facebook.com/musee.prehistoire.tourrette.levens/

Le musée de préhistoire présente les collections des grottes préhistoriques de Tourrette-Levens qui ont été occupées depuis 70 000 ans par l’Homme de Néandertal puis l’Homme de Cro-Magnon. Dans les premières salles sont retracées l’histoire de la vie des ères primaire, secondaire et tertiaire. Les autres salles présentent l’évolution de l’Homme et de ses cultures depuis Toumaï, 7 millions d’années jusqu’au Néolithique.

Crédits : (c) Musée de Préhistoire de Tourrette-Levens Gratuit licence libre

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Tourrette-Levens Autres Lieu musée de Préhistoire de Tourrette-Levens Adresse 171 montée du Château 06690 Tourrette-Levens Ville Tourrette-Levens Age minimum 3 Age maximum 12 lieuville musée de Préhistoire de Tourrette-Levens Tourrette-Levens