Carnac Musée de Préhistoire Carnac, Morbihan Visite libre du Musée de Préhistoire Musée de Préhistoire Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Morbihan

Visite libre du Musée de Préhistoire Musée de Préhistoire, 18 septembre 2021 10:00, Carnac. Journée du patrimoine 2021 Musée de Préhistoire. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite libre du Musée de Préhistoire * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre, modalité de visite suivant les contraintes sanitaires du moment

Musée de Préhistoire Place Christian Bonnet, 56340, Carnac Carnac 56340 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36852893.jpg 02 97 52 22 04 http://www.museedecarnac.com

Premier musée au monde pour le mégalithisme, le Musée de Préhistoire de Carnac présente tous les objets découverts sur les sites archéologiques qui ont fait la réputation de la région. Prélude indispensable à la visite des dolmens et menhirs alentour, vous y découvrirez aussi la vie quotidienne à la période néolithique (4900-2200 av. J.-C.).

Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne ou du Portugal… autant d’objets de prestige, témoins de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du Ve millénaire av. J.-C.…

Crédits : © Musée de Préhistoire de Carnac Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Carnac, Morbihan Autres Lieu Musée de Préhistoire Adresse Place Christian Bonnet, 56340, Carnac Ville Carnac lieuville Musée de Préhistoire Carnac