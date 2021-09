Pont-Aven Musée de Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Lecture-spectacle « Vous êtes-vous entendu dire… » Musée de Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Lecture-spectacle « Vous êtes-vous entendu dire… » Musée de Pont-Aven, 18 septembre 2021 14:30, Pont-Aven. Journée du patrimoine 2021 Musée de Pont-Aven. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30 Lecture-spectacle « Vous êtes-vous entendu dire… » * *

Balade sonore et immersive par Fred Nantel et Jean-Marc Lesieur du Théâtre Na.

Musée de Pont-Aven Place Julia, 29930 Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20480387.jpg 0298061443 http://www.museepontaven.fr

Découvrez le Musée de Pont-Aven

Vivez une expérience artistique inoubliable au cœur de la cité des peintres !

Le Musée de Pont-Aven offre un parcours de visite inédit, vivant et enrichissant pour toute la famille. Quelques 200 oeuvres immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre « École de Pont-Aven ». Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXème siècle.

