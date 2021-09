Villeneuve-d'Ascq Musée de Plein Air Nord, Villeneuve-d'Ascq Visites guidées et savoirs-faire Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

18 et 19 septembre Visites guidées et savoirs-faire * Venez profiter de nos visites guidées tout au long de ces journées gratuites, afin d’en savoir plus sur la vingtaine de bâtiments du Musée à travers l’histoire et les anecdotes qui s’y rattachent Le club inter races de chiens de berger déambulera dans le Musée tout le week-end et vous présentera leurs moutons et oies ! Les artisans du Musée seront également au rendez-vous avec

– Gabriel Tassar, le Bourrelier du Musée

– Cécile Jastrzembski Marionnettiste

– Christian Coustenoble, ébéniste

– Denys Losfeld, tourneur sur bois

– Zele fer, l’association des forgerons (seulement samedi) De nombreux autres artisans viendront présenter leurs savoirs-faire

• Minart Florence Couturière de Trousses à Tout & Cie

• Vautravers Camille Céramiste de Kmy Eskaria

• Hennequart Séverine d’Emaux’ions en Créations

• Bodenan Gérard qui fabrique des ornements de toiture

• Defieu Laurent Couvreur de Défitoit

• Descamps Mélissa Rue de Pleine Lune/Murmures de grenier Brodeuse

• Ansciaux Emilie de la maison d’édition Livr’S

• Morin Elise Q&Ch’mise Couturière (revalorisation) D’autres rendez-vous seront proposés pas nos animatrices et guides :

• Rendez-vous chaumière

• Visites guidées

• Jeux flamands

• Rendez-vous animaux

• Contes…. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : – Le Musée est soumis à l’obligation du pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et + – Port du masque* :

o obligatoire dès 6 ans en lieu clos

o obligatoire dès 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur.

o recommandé dès 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur.

– Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition

– Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1

** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Entrée libre

Musée de Plein Air 143 rue Colbert – 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord

Le musée de Plein Air regroupe 21 bâtiments d’architecture vernaculaire de notre région (du XVIIe au XIXe siècle) sauvés de la démolition et réédifiés à titre de témoins ethnologiques. L’environnement des constructions (jardins,potagers,mares) et le milieu animal (des races régionales en sursis) complètent le site. Le Musée de Plein Air de Villeneuve-d’Ascq reste un cas unique pour notre région. Le principe du Musées de plein air est plus courant en Europe de Nord et de l’Est. Voyage entre le passé et l’avenir de part les savoirs-faire de l’on trouve aujourd’hui chez les architectes contemporains (éco-construction)

