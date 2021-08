Découverte du tournage sur bois Musée de plein air de l’Etang rouge, 18 septembre 2021 10:00, Seurre.

Journée du patrimoine 2021 Musée de plein air de l’Etang rouge. Gratuit

18 et 19 septembre

Découverte du tournage sur bois

Rencontrez Daniel Gaudin et découvrez le tournage sur bois à l’Etang rouge !

Daniel Gaudin a découvert le tournage sur bois sur internet. Lui, qui avait toujours aimé travailler le bois, n’avait aucun matériel : le tournage sur bois fut une évidence !

Il a commencé par une semaine d’initiation chez M. Philipe Bourgeat pour ensuite rejoindre, quelques années après, l’association des “tourneurs de Franche-Comté” où il a rencontré beaucoup de passionnés qui lui ont permis d’évoluer dans sa technique.

Malgré cela, il s’est tourné vers l’école de tournage “Jean-François Escoulen” dans les gorges du Verdon où il a pu côtoyer les meilleurs. Entretemps, il a également rejoint une autre association TABP (Tourneurs et Arts du Bois en Provence) où il a appris énormément.

Son conseil pour évoluer dans le tournage ? Se tenir au courant des nouvelles techniques, des nouveaux produits et matériels et rencontrer d’autres tourneurs.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit | entrée libre



Musée de plein air de l’Etang rouge Route de Franche-Comté, 21250 Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or

03 80 20 31 05 https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge

Dans un écrin de 5 hectares de nature, le village de l’Etang rouge vous accueille avec ses maisons de briques et de pans de bois. Démontées et reconstruites dans les années 1990, ces bâtiments sont un véritable témoignage des techniques de construction traditionnelles du Val de Saône, mais également une trace des modes de vie et des anciens savoir-faire de la région.

Avec son jardin, sa vigne et son verger conservatoires, le site de l’Etang rouge est un véritable conservatoire des anciennes variétés de fruits et de plantes autrefois courantes sur ce territoire.

Découvrez toute la richesse du Val-de-Saône et les secrets de la vie quotidienne de nos ancêtres à travers nos visites guidées et nos ateliers !

