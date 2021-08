Cuisson au four à bois Musée de plein air de l’Etang rouge, 18 septembre 2021 10:00, Seurre.

Journée du patrimoine 2021 Musée de plein air de l’Etang rouge. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00

Cuisson au four à bois

Les Croqueurs de Pommes du Val de Saône vous font découvrir les techniques de cuisson au four à bois traditionnel. Goûtez le pain et les tartes aux pommes cuites par leurs soins.

Une belle occasion pour profiter des espaces verts de l’Etang rouge et pique-niquer !

Les tartes et les pains seront vendus 5 €.

Musée de plein air de l’Etang rouge Route de Franche-Comté, 21250 Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or

03 80 20 31 05 https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge

Dans un écrin de 5 hectares de nature, le village de l’Etang rouge vous accueille avec ses maisons de briques et de pans de bois. Démontées et reconstruites dans les années 1990, ces bâtiments sont un véritable témoignage des techniques de construction traditionnelles du Val de Saône, mais également une trace des modes de vie et des anciens savoir-faire de la région.

Avec son jardin, sa vigne et son verger conservatoires, le site de l’Etang rouge est un véritable conservatoire des anciennes variétés de fruits et de plantes autrefois courantes sur ce territoire.

Découvrez toute la richesse du Val-de-Saône et les secrets de la vie quotidienne de nos ancêtres à travers nos visites guidées et nos ateliers !

