Enquête Game au Musée de l’Etang rouge : Sur les traces du tableau perdu Musée de plein air de l’Etang rouge, 18 septembre 2021 10:00, Seurre.

Journée du patrimoine 2021 Musée de plein air de l’Etang rouge. Gratuit|Sur inscription 03 80 20 31 05, https://www.saone-tourisme.fr/boutique/

18 et 19 septembre

Enquête Game au Musée de l’Etang rouge : Sur les traces du tableau perdu

*

Sur les traces du tableau perdu …

Explorez le site de l’Étang Rouge en dénichant les secrets. Vous êtes à la recherche d’un tableau dont on a beaucoup entendu parler, mais que personne ne semble avoir jamais vu. On sait peu de choses, seulement le nom du peintre et qu’il est passé de mains en mains. En suivant les indices donnés par les personnages fictifs qui l’auraient dissimulé et que vous allez rencontrer au cours de votre enquête, vous arriverez sans doute à vos fins et à retrouver ce tableau dont il est question.

Réservez votre malle auprès de l’Office de tourisme des Rives de Saône.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

*

Gratuit | Sur réservation



Musée de plein air de l’Etang rouge Route de Franche-Comté, 21250 Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or

03 80 20 31 05 https://rivesdesaone.wixsite.com/etangrouge

Dans un écrin de 5 hectares de nature, le village de l’Etang rouge vous accueille avec ses maisons de briques et de pans de bois. Démontées et reconstruites dans les années 1990, ces bâtiments sont un véritable témoignage des techniques de construction traditionnelles du Val de Saône, mais également une trace des modes de vie et des anciens savoir-faire de la région.

Avec son jardin, sa vigne et son verger conservatoires, le site de l’Etang rouge est un véritable conservatoire des anciennes variétés de fruits et de plantes autrefois courantes sur ce territoire.

Découvrez toute la richesse du Val-de-Saône et les secrets de la vie quotidienne de nos ancêtres à travers nos visites guidées et nos ateliers !

Crédits : Crédits photos : Office de Tourisme Rives de Saône, Côte d’Or Tourisme, Fotolia Gratuit|Sur inscription