Atelier – Conférence sur l’Estampe Musée de Montmartre Jardins Renoir, 18 septembre 2021 15:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Musée de Montmartre Jardins Renoir. Gratuit|Sur inscription https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil

18 et 19 septembre

Atelier – Conférence sur l’Estampe

A travers cette conférence vous découvrirez l’histoire de l’estampe et ses procédés. Gérard Jouhet, membre de l’association des amateurs d’Estampes, membre du Vieux Montmartre et collectionneur, vous présentera notamment les techniques de gravure : pointe sèche, vernis mou, eau-forte… ainsi que l’art de la lithographie de 1875 à 2000 et ses ateliers emblématiques.

Pour les plus curieux il sera possible de visiter une partie des archives du Vieux Montmartre qui regorgent de trésors historiques et insolites.

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Gratuit sur inscription | places limitées



Le Musée de Montmartre prend place dans des anciennes maisons de la Butte. Ces résidences, entourées de jardins, furent le lieu de création de nombreux artistes tels qu’Auguste Renoir, Émile Bernard, Raoul Dufy, Charles Camoin, Suzanne Valadon ou Maurice Utrillo. Vous y découvrirez les collections permanentes avec un fonds unique de peintures, affiches et dessins qui vous fera revivre l’histoire de la Butte, l’effervescence artistique de ses ateliers, et l’ambiance de ses célèbres cabarets.

