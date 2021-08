Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt, Vosges Des visites surprises au musée ! Musée de Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Journée du patrimoine 2021 Musée de Mirecourt. Gratuit

17 et 18 septembre

17 et 18 septembre Des visites surprises au musée ! * L’exposition « Voyages » se décline en plusieurs petites visites thématiques pour les petits et les grands… Jeu de hasard ou défi, à vous de jouer pour déterminer le thème de la visite ! Laissez-vous surprendre ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Un départ de visite toutes les 30 minutes. Dernier départ le matin à 11h30 et l’après-midi à 17h30.

Musée de Mirecourt Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges

Le musée de Mirecourt porte un propos centré sur la facture instrumentale et la musique autour de deux collections visibles sur plusieurs sites :

– la collection du musée de la Lutherie et de l’Archèterie, cour Stanislas ;

– la collection de la maison de la Musique mécanique, située au 24, rue Chanzy. Et au 12 quai Le Breuil, un ancien atelier de luthiers en cordes pincées est visitable pour poursuivre l’expérience de découverte.

Crédits : ©Eric Thiebaut pour Vosges matin Gratuit ©Musée de Mirecourt

