À la découverte des instruments du groupe « Violons barbares » Musée de Mirecourt, 17 septembre 2021 17:30, Mirecourt.

Vendredi 17 septembre, 17h30

À la découverte des instruments du groupe « Violons barbares »

Les membres du groupe « Violons barbares » se présentent et présentent leurs influences et leurs instruments…

Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie), Dimitar Gougov (Bulgarie) et Fabien Guyot (France) nous emmènent en voyage et nous présentent leurs influences et leurs instruments – morin khoor, gadulka et percussions diverses et surprenantes, des tambours africains aux saladiers et bouillottes !

vendredi 17 septembre – 17h30 à 18h30

Gratuit. Sur réservation.



Musée de Mirecourt Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97777166.jpg 03 29 37 81 59 http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/ https://www.facebook.com/museelutheriemirecourt,https://www.instagram.com/museedemirecourt/

Le musée de Mirecourt porte un propos centré sur la facture instrumentale et la musique autour de deux collections visibles sur plusieurs sites :

– la collection du musée de la Lutherie et de l’Archèterie, cour Stanislas ;

– la collection de la maison de la Musique mécanique, située au 24, rue Chanzy.

Et au 12 quai Le Breuil, un ancien atelier de luthiers en cordes pincées est visitable pour poursuivre l’expérience de découverte.

