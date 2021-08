Ambazac Musée de minéralogie et de pétrographie et Espace Izis Ambazac, Haute-Vienne Visite du musée de minéralogie et pétrographie et espace IZIS Musée de minéralogie et de pétrographie et Espace Izis Ambazac Catégories d’évènement: Ambazac

Haute-Vienne

Visite du musée de minéralogie et pétrographie et espace IZIS Musée de minéralogie et de pétrographie et Espace Izis, 18 septembre 2021 14:00, Ambazac

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.

Musée de minéralogie et de pétrographie et Espace Izis 5, avenue de la Libération 87240 Ambazac Ambazac 87240 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location589444.jpg 05 55 56 59 14 http://musee.ambazac.free.fr

Les collections minéralogiques que l’on découvre au musée ont été confiées à la municipalité d’Ambazac par le Commissariat à l’Énergie atomique (CEA). De généreux donateurs ont, depuis 1997, complété cet ensemble avec la création des Espaces Jean Ventenat et Izis, dédié pour le dernier à la photographie. Quatre étages sont à visiter, une collection de 5 000 minéraux et 500 roches.

