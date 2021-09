Expositions au pluriel… Musée de Mauriac, 18 septembre 2021 14:00, Mauriac.

Journée du patrimoine 2021 Musée de Mauriac. Gratuit

18 et 19 septembre

Expositions au pluriel…

*

Peinture huiles et aquarelles – Sculptures Jean Lacalmontie est non seulement artiste peintre cantalien, mais également sculpteur. Né à Boisset, il découvre très tôt la peinture. Dans les années 1970, il « monte » à Paris, travaille au sein d’un cabinet d’architectes et découvre le milieu artistique en étant fasciné par les peintres, notamment Dali et Picasso. Il rentre ensuite « au pays » pour se consacrer à la peinture et en faire sa profession. Passionné du Cantal, il puise son inspiration dans ses traditions, son petit patrimoine et sa botanique : « Pour moi, peindre c’est exprimer ma passion du Cantal. C’est faire renaître la mémoire de mon passé et faire vivre le temps présent ».

Les cartons de Pierrot Cassan : Art brut ? Naïf ? Populaire ? Intuitif ? Bizarre ? Utopique ? Singulier ? Instinctif ? une rencontre inattendue des centaines de cartons peints. En 2021, la mairie s’est tournée vers des thématiques phares : le cirque, les personnages de la place…

« …l’ensemble de ses cartons traduit un cœur pur. Son théâtre de cartons, frais et limpide comme un regard d’enfant, c’est du soleil dans un monde souvent obscure et violent. Pierrot met à jour des valeurs simples et vraies. Est-il un peintre ? il ne l’a jamais prétendu. Il a voulu rire et parler avec nous. Partager un instant l’air, les couleurs, et la richesse de son jardin.» Marcel Mazar, peintre

Extrait le Réveil de Mauriac 1996

Collection privée de flacons de parfum et de boîtes de poudre

Découvrez une superbe collection privée de flacons de parfum et de boîtes de poudre de riz du XXe siècle

Intervenant : Simon Delpeuch

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire



Musée de Mauriac rue Emile Delalo 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42498629.jpg 04 71 68 19 87 https://www.tourisme-paysdemauriac.fr/

Anciennes prisons de la ville constituées de cellules voûtées, elles ont été aménagées en 1812 dans l’ancienne demeure des doyens du monastère saint-Pierre. Ces prisons en fonction jusqu’en 1951, sont aujourd’hui le cadre inédit et non moins surprenant d’exposition du musée de Mauriac durant la période estivale.

Crédits : ® OT Pays de Mauriac Gratuit Danièle Fournier