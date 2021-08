Marlenheim Musée de Marlenheim Bas-Rhin, Marlenheim Découverte guidée du P’tit Musée des traditions alsaciennes Musée de Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Découverte guidée du P’tit Musée des traditions alsaciennes Musée de Marlenheim, 18 septembre 2021 14:00, Marlenheim. Journée du patrimoine 2021 Musée de Marlenheim. Gratuit Handicap intellectuel

18 et 19 septembre Découverte guidée du P’tit Musée des traditions alsaciennes * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Musée de Marlenheim Place du Maréchal Leclerc, 67520 Marlenheim Marlenheim 67520 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location32135481.jpg 03 88 87 75 80 http://www.mossig-vignoble-tourisme.fr/

Restauré en 2018, cet « Espace touristique et culturel » vient d’être aménagé, dans une maison datée de 1672, à pans de bois, représentative des villages viticoles alsaciens, avec son toit pentu et son second niveau en encorbellement construit sur un premier niveau maçonné servant de cave. L’Office de tourisme occupe la partie reconstruite à l’emplacement d’une grange. Le musée présente un ensemble de costumes alsaciens mis en scène dans une « stub » traditionnelle.

Crédits : Cercle d’histoire Kronthal & Mossig Marlenheim – Licence libre Gratuit ©DR

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marlenheim Autres Lieu Musée de Marlenheim Adresse Place du Maréchal Leclerc, 67520 Marlenheim Ville Marlenheim Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Musée de Marlenheim Marlenheim